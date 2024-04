Noskaties ⟩ Valdošā koalīcija nespēj sadūšoties atvērt novadu reformas likumu

Koalīcijas partijās atzīmē, ka laika ir ļoti maz nopietnām izmaiņām. Kā sacīja viens no deputātiem, pēc precībām apvienot mantu bija vieglāk, nekā to būs šķiroties dalīt. Tomēr vismaz atsevišķas izmaiņas gribētu panākt valdības partija Zaļo un zemnieku savienība. Piemēram, atteikties no normas, kas liek vairākām valstspilsētām līdz 2029. gadam apvienoties ar novadiem.

“Mums ir vēstules no Ventspils, Ventspils novada, no Jelgavas novada, no Jelgavas, no Augšdaugavas novada par to, ka viņi nevēlas apvienoties. Es domāju, ka šo normu svītrot nebūtu grūti, jo šobrīd jau viņi dzīvo atsevišķi,” pamato Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR).