Noskaties ⟩ Viena no Krievijas spiegu tiesātājām, iespējams, nevarēja objektīvi vērtēt šādu lietu

Provokācijas un hibrīduzbrukumi pret mūsu valsti turpinās. Šonedēļ platformā "Tet" – Ukrainas kanālā, pārtverot satelīta signālu, tika mainīts saturs un pārraidīta Krievijas propaganda. Šāds gadījums noticis pirmo reizi. Esam jau stāstījuši, ka, lai gan uzbrukumi pret mūsu valsti pieaug, personas, kuras tiek turētas aizdomās, tai skaitā par spiegošanu, no apcietinājuma nereti tiek atbrīvotas. Tās pagūst aizmukt uz Krieviju pirms sprieduma pasludināšanas un sodu nesaņem. Drošības līdzekļus piemēro īpaši izmeklēšanas tiesneši. Raidījumam "Nekā Personīga" zināms, ka vienai no tiesnesēm būtu vajadzējis sevi no tā dēvētām spiegu lietām atstatīt, jo var rasties šaubas par objektivitāti.