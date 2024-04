Kurai horoskopa zīmei šonedēļ veiksies naudas lietās?

Pirmajā vietā profesionālās aktivitātes – it kā līdz ar pavasara iestāšanos būtu atvērusies jauna elpa. Citējot senās Grieķijas matemātiķi un filozofu Pitagoru: „Lai arī ko par tevi nedomātu, dari to, ko uzskati par pareizu. Esi vienādi vienaldzīgs gan pret uzslavu, gan nosodījumu.” Tu zini, ko dari, un nevajag klausīties nedz „viedajos” padomdevējos, nedz kritiķos. Ir iespējas izveidot jaunus lietišķos kontaktus un atrast atbalstītājus savām idejām. Tomēr – vai tas ir tas, ko tu patlaban no sirds vēlies? Kaut kur dziļi dvēselē paslēptas ilgas pēc kaut kā liela un skaista...