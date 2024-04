VP Mehu dienās Jelgavā pārbauda 258 transportlīdzekļus un konstatē 64 pārkāpumus

Pasākuma laikā iespējams gan piedalīties, gan kā skatītājam vērot no malas tādas disciplīnas kā auto orientēšanās, dragreiss, drifts, ātruma aplis un citas. Un tomēr, neskatoties uz to, ka šis ir izklaidējoša rakstura pasākums, transportlīdzekļi un to dalība drošības nolūkos ir stingri jāuzrauga, lai svētki nezaudētu savu pozitīvo noskaņu, tāpēc Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Reaģēšanas nodaļas amatpersonas veica satiksmes uzraudzību Mehu dienu laikā.