Kā ir - nomirt Austrijā?

Dienas hospiss patiešām rada sajūtu – kā mājās! Tajā ir plaša dzīvojamā telpa, bibliotēka, virtuve, zaļš pagalms, virtuve, arī “klusuma telpa”. Pie sienām – gleznas. Diena sākas ar kopīgām brokastīm, kam seko hospisa aprūpes ārsta konsultācija, ikdienas aprūpe, pusdienas, snauda ērtajos klubkrēslos (tāpēc nav vajadzīgas atsevišķas istabiņas, visi guļ kopā). Pēcpusdienā tiek cepta un baudīta kūka. Tam pa vidu: dažādas aktivitātes un sarunas. Dienas hospiss vienlaicīgi var uzņemt līdz desmit cilvēkiem, tāpēc, lai šo pakalpojumu saņemtu pēc iespējas vairāk cilvēku, to var apmeklēt reizi nedēļā.

– visiem ir līdzīgi pārdzīvojumi, turklāt sarunas notiek drošā vidē. Darbinieki novērojuši, ka viesi, par kuriem ģimenes locekļi saka, ka mājās viņi ir nerunīgi, satiekoties ar citiem, atplaukst un apmainās ar pārdomām un idejām par to, kā tikt galā ar savu situāciju. Dienas hospisā viesi var uzkavēties no 8:30 rītā līdz 16:30 pēcpusdienā. Tā ir arī atelpas diena tuviniekiem, jo viņi var šo dienu izmantot, lai mierīgu sirdi var apdarīt savus darbus, kā arī atpūsties no ikdienas aprūpes.