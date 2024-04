Narkoloģe: Atsevišķās sabiedrības grupās mazinās alkohola patēriņš

Neskatoties uz to, ka Latvija šobrīd diemžēl uzskatāma par alkohola patēriņa līderi pasaulē, tomēr praksē redzams, ka atsevišķās sabiedrības grupās stipro dzērienu loma mazinās. Tie, kuri nekad nepārsniedz pieļaujamās alkohola devas, ir iedzīvotāji ar augstiem ienākumiem un augstāko izglītību (43 %), cilvēki, kuri kopumā dzīvo veselīgi (44 %), sievietes (46 %) un seniori virs 65 gadu vecuma (47 %), liecina Mana aptieka & Apotheka astotā ikgadējā Veselības indeksa pētījuma dati.

„Līdz ar paaudžu maiņu, jo īpaši jauniešu vidū, arvien izteiktāk redzama tendence, ka pieaug to cilvēku skaits, kuri grādīgos dzērienus patērē reti vai vispār nelieto nemaz. Turklāt tas tiek darīts ne tik daudz veselības ierobežojumu un vajadzību dēļ, bet tādēļ, ka šai grupai raksturīgs cits skatījums uz dzīvi, pašapziņa un uzdrīkstēšanās būt citādākiem, mainīt ierasto. Tomēr šī mazākuma personīgā izvēle ir pielīdzināma teju radikālismam, jo nereti liek „iet pret straumi” un pārvarēt ieradumus un tradīcijas. Šī iemesla dēļ atturībnieki dažkārt to tiecas dažādos veidos slēpt un maskēt, kaut gan nepieciešams pretējais – lai alkohola nelietošanu sabiedrībā padarītu par normu, vajadzīga atklātība. Prieks, ka šis pamazām mainās – gan līdzcilvēki, gan slavenības un sociālo mediju viedokļu līderi sāk atklātāk par to runāt un neslēpt savu izvēli, tā iedvesmojot arī citus,” stāsta narkoloģe, KBT terapeite Ilze Maksima.