Kas te nenotiek? Mežciema biedrība un "Cita Daugavpils"

Bet pie paša Daugavpils cietokšņa raidījuma vadītājs tiekas arī ar biedrības “Cita Daugavpils” pārstāvi Solvitu Kukli-Litavnieci, kura vēsta, ka šī biedrība ir savākusi tos, kam ir vēlme labvēlīgi ietekmēt pilsētas vidi tieši ar kultūras notikumu palīdzību un nostiprināt pilsoniskās, demokrātiskās vērtības. Uzsvars uz “citu” Daugavpili ir ar mērķi likt arī pārējai Latvijas sabiedrībai uzlūkot šo pilsētu no cita rakursa un atsvabināt to no līdzšinējiem stereotipiem. Solvita uzstāj, ka visu pārmaiņu pirmais solis ir sākt ar sevi – beigt čīkstēt, sēžot uz dīvāna, tā vietā piecelties un sākt darīt, jo tad pievienosies arī citi. Piemēram, “Cita Daugavpils” ir iekustinājusi vietējo apkaimju biedrību darbību, kuru kopējā balss ir skaļa.