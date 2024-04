SPRK: Latvijā ir vairāk nekā 640 "Starlink" lietotāji; mājsaimniecībās sarūk TV pieslēgumu skaits

Kopš 2020. gada kopējie ieņēmumi par sniegtajiem regulētajiem pakalpojumiem elektronisko sakaru nozarē katru gadu palielinās, sasniedzot 590 milj. eiro 2023. gadā – par 13% vairāk nekā 2020. gadā. Lielākie operatori joprojām nemainīgi – “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” un SIA “Tet” –, tiem kopā veidojot 81% no visiem ieņēmumiem. Vienlaikus elektronisko sakaru komersantu skaits Latvijā turpina samazināties, aktīvo reģistrēto komersantu skaits 2023. gada beigās bija 207.

Pērn no kopējiem elektronisko sakaru komersantu ieņēmumiem lielākā daļa jeb 64% bija par pakalpojumiem mobilā tīklā. Mobilā tīkla operatori 2023. gadā kopumā guva 349 mij. eiro ieņēmumus no galalietotājiem (fiziskām un juridiskām personām), galvenokārt par balss sakaru, īsziņu un interneta pakalpojumu sniegšanu. Šāds ieņēmumu apjoms ir lielākais kopš 2019. gada, bet pēdējo trīs gadu laikā tas vidēji ik gadu pieaug par 10%. Ieņēmumu pieaugums lielākoties skaidrojams ar mobilo pakalpojumu izmantošanas popularitāti un to, ka katru gadu pieaug galalietotāju skaits, iespējams, arī tarifu pieauguma ietekme.