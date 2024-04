Kā izvairīties no krāpšanas, pērkot lietotu auto? 10 biežākie apmānīšanas veidi

Pārdevēji-krāpnieki publicē automašīnu sludinājumus ar ievērojamu atlaidi no to tirgus vērtības. Tālāk potenciālie pircēji tiek pārliecināti, ka automašīna atrodas attālā vietā un ir nepieciešama pirmā iemaksa, lai transportlīdzekli atvestu apskatei. Bieži vien tiek teikts, ka ir arī citi ieinteresēti pircēji, lai veicinātu steidzamības sajūtu. Kad nauda tiek pārskaitīta, krāpnieki to ātri noņem no konta, izdzēš sludinājumu un pazūd bez pēdām.