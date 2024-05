Noskaties Atsāks diskusijas par mediķu disciplināratbildību ētikas pārkāpumu gadījumos

Viens no ierosinājumiem paredzēja noteikt pienākumu pacientu sūdzības pieņemt un izskatīt jau pašās ārstniecības iestādēs. Tas Veselības inspekcijas ieskatā būtu bijis jānosaka ne vien pacientu tiesību likumā, bet arī Ārstniecības likumā, taču šobrīd vai un kā to darīt, atkarīgs no katras atsevišķās iestādes. Un pat ja iestādēs to formāli dara, ne vienmēr tas ir zināms pacientiem.