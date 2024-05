Ijabs: bloka ārējās robežas stiprināšana jāveic par kopīgajiem ES līdzekļiem

Viņš norādīja, ka ne jau Brisele garantēs Latvijas drošību. Ijabs uzsvēra, ka jādomā par to, kā motivēt pārējās Eiropas valstis ieguldīt savā drošībā un palielināt aizsardzības budžetus. Politiķis akcentēja, ka EP par to ir daudz runāts, bet dalībvalstis bijušas "diezgan izvairīgas".

"Ja Latvijā mēs domājam par to, kā aizsardzībai 2027.gadā atvēlēt 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP), Polija jau patlaban aizsardzībai atvēl 4% no IKP, turpretim Vācija ir tik tikko sasniegusi 2% no IKP. Tad ir jādomā, kā ar "pātagas un cukurgraudiņu" politiku motivēt dalībvalstis ieguldīt savā drošībā un aizsardzībā," teica eiroparlamentārietis.