Pulicera balvas piešķir par Izraēlas un "Hamās" kara atspoguļojumu; balvu saņem arī ieslodzītais Krievijas opozicionārs

15 no 23 Pulicera balvas kategorijām ir rezervētas žurnālistikai, sākot no pētnieciskās žurnālistikas un beidzot ar fotogrāfijām un karikatūrām.

Dokumentālas grāmatas balvu saņēma Neitans Trāls par darbu "A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy" ("Diena Abeda Salamas dzīvē: Jeruzalemes traģēdijas anatomija"). Tā stāsta par Izraēlas okupāciju Jordānas upes rietumkrastā, portretējot palestīnieti, kura piecgadīgais dēls iet bojā skolas autobusa avārijā, kad Izraēlas un palestīniešu glābēji drošības regulējuma dēļ nevar laikus nonākt avārijas vietā.