Noskaties Kravas auto apliecības iegūšana: likumā norādīts no 18 gadiem, realitātē – 21 gads. Kāpēc tā?

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris skaidroja, ka šādas kategorijas tiesības var iegūt no 21 gada vecuma, bet tajā pašā laikā gan Eiropas Savienības, gan Latvijas likumdošanā paredzēta iespēja tās iegūt, jau sasniedzot 18 gadu vecumu. Bet ir viena būtiska nianse.

"Lai jaunietis [18 gadu vecumā] iegūtu šīs tiesības, viņam ir jāpabeidz ļoti apjomīgs mācību kurss, kas ir 280 stundas kopumā. Tas ir pamatā tendēts uz profesionāli tehnisko izglītību. Šāds apmācības kurss ir ļoti dārgs, un iespēja, ka cilvēki no savas kabatas to apmaksātu, ir maz iespējama. Līdz ar to pie mums Latvijā ir situācija, ka profesionāli tehniskajā sistēmā vispār transportlīdzekļu vadītāji netiek apmācīti," norādīja Teteris.