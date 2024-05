Latviešu kosmētiku atzīst “Emily in Paris” un “The Crown” grima mākslinieki

"Man ļoti patīk MÁDARA zīmols, galvenokārt dabiskā sastāva un plašā toņu klāsta dēļ. It īpaši novērtēju tumšo toņu daudzveidību un kosmētikas ilgnoturību. Ar tonālajiem krēmiem, konsīleri un pūderiem ir ļoti viegli un ātri strādāt, kas ir īpaši svarīgi filmēšanas laukumā. Tie ir viegli izpludināmi, nemanāmi saplūst ar ādu un nav nepieciešams izmantot daudz produkta.”- Alexandra Lenone, grima māksliniece no Francijas, kas strādājusi uz filmēšanas laukuma seriālā “Emily in Paris”, Berlīnes modes nedēļā, kā arī ar tādiem luksusa zīmoliem kā Yves Saint Laurent.