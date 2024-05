Kāpostos atrastie bērni Martai 16 gados bija aborts, jo tad tas šķita "ātrākais un vieglākais risinājums"

Protams, ir pagājis ilgs laiks, un no atmiņas daudz kas ir pagaisis, bet es atceros dažas no frāzēm, ko man klīnikā teica: "Mēs varam palīdzēt tev ar tavu problēmu, mēs garantējam anonimitāti - nevienam par to nekas nav jāzina." Un tie vārdi laikam ir rezonējuši man dvēselē.