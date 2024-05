Valdība šo likumu mēģināja ieviest pagājušajā gadā. Taču pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas partiju protesta rezultātā tas neizdevās. Šogad atkārtoti valdība šo likumprojektu sāka virzīt aprīļa sākumā. Pirmais jautājums: kāds ir mērķis? Mērķis ir, un viņi to neslēpj, apklusināt prorietumniecisko sabiedrību, tostarp nevalstiskās organizācijas, opozīcijas partijas un neatkarīgos plašsaziņas līdzekļus. Kāpēc mēs to saucam par Krievijas likumu? Jo 2012. gadā Putins ieviesa līdzīgu likumu, un tas tika izmantots, lai apklusinātu visu pilsonisko sabiedrību Krievijā. Tātad mērķis ir viens un tas pats. Nākamais jautājums ir, kāpēc viņi pagājušajā gadā atsauca un kāpēc šogad atkal cenšas ieviest? Pagājušajā gadā bija jautājums par to, vai Gruzija saņems Eiropas Savienības kandidātvalsts statusu. Valdība centās izpatikt savai elektorāta bāzei, kas daļēji sastāv no prorietumnieciski noskaņotiem pilsoņiem. Varbūt jūs zināt, ka vairāk nekā 80% gruzīnu atbalsta ES un dalību NATO, un pagājušajā gadā valdība nolēma viņus nekaitināt. Kāpēc viņi mēģina kaitināt tos tagad? Kandidātvalsts statusa jautājums ir atrisināts. Neraugoties uz to, ka valdība nav izpildījusi 12 ieteikumus, kas nepieciešami statusam, decembrī Eiropas Padome pieņēma ģeopolitisku lēmumu, ka Gruzijai ir jāturpina virzīties uz priekšu. Tāpēc Gruzija ieguva šo statusu. Un tad tika formulēti deviņi priekšnoteikumi, lai Gruzija varētu sākt pievienošanās sarunas ar ES.