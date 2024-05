Veselības indeksa pētījums: Par 9 % samazinājies iedzīvotāju skaits, kuri ikdienā ierobežo sāls patēriņu

Pārmērīgs sāls patēriņš paaugstina asinsspiedienu, kas, savukārt, veicina dažādas sirds un asinsvadu saslimšanas, kas ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem Latvijā. Tā kā nātrijs aiztur šķidrumu organismā, dažādās ķermeņa daļās var veidoties tūska, kā arī rasties nieru darbības traucējumi – tās centīsies no organisma izvadīt lieko sāli, taču to kapacitāte ir ierobežota.