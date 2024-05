Likumu par Rēzeknes pilsētas domes atlaišanu plāno pieņemt līdz Jāņiem

Pēc iepazīšanās ar likumprojekta anotācijā norādīto pamatojumu Rēzeknes domes atlaišanai Juridiskais birojs secinājis, ka virkne tajā norādīto apstākļu vispār nav uzskatāmi par normatīvo aktu pārkāpumiem. Piemēram, norādīts, ka pašvaldība nav ņēmusi vērā virkni no ar finanšu ministra rīkojumu izveidotās Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas ieteikumiem.

"Taču no likuma neizriet tas, ka minētajai komisijai būtu piešķirtas tiesības sniegt pašvaldībai saistošus norādījumus vai ka pašvaldības domei būtu pienākums ievērot minētās komisijas ieteikumus. Tādējādi tas apstāklis, ka pašvaldības dome nav ņēmusi vērā komisijas ieteikumus, nav uzskatāms par likumam neatbilstošu domes rīcību," skaidro Saeimas juristi.

Likumprojekta anotācijā kā viens no domes atlaišanas pamatiem ir norādīts arī tas, ka pašvaldība esot pārkāpusi Pašvaldību likumā noteikto, ka autonomo funkciju izpildi atbilstoši savai kompetencei organizē un par to atbild pašvaldība. "Tomēr anotācijā nav pamatots tas, ka pašvaldība nepildītu kādu no tai noteiktajām autonomajām funkcijām. Hipotētiska iespēja, ka pašvaldībai finansiālo problēmu dēļ varētu būt grūti īstenot tai likumā noteiktās autonomās funkcijas, nav uzskatāma par pamatu atzīt, ka dome ir pārkāpusi likumu," norāda Juridiskajā birojā.