Saeimas juristi kritizē Rēzeknes domes atlaišanas likuma projekta anotāciju

Likumprojekta anotācijā kā viens no domes atlaišanas pamatiem ir norādīts arī tas, ka pašvaldība esot pārkāpusi Pašvaldību likumā noteikto, ka autonomo funkciju izpildi atbilstoši savai kompetencei organizē un par to atbild pašvaldība. "Tomēr anotācijā nav pamatots tas, ka pašvaldība nepildītu kādu no tai noteiktajām autonomajām funkcijām. Hipotētiska iespēja, ka pašvaldībai finansiālo problēmu dēļ varētu būt grūti īstenot tai likumā noteiktās autonomās funkcijas, nav uzskatāma par pamatu atzīt, ka dome ir pārkāpusi likumu," norāda Juridiskajā birojā.