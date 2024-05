Sauļošanās sezona ir sākusies! Viss, kas tev jāzina, izvēloties saules aizsargkrēmu

Pirmie saules aizsargkrēmi bija izgatavoti, lai bloķētu UVB starus, tādējādi pasargājot ādu no apdeguma, tomēr tie neaizkavēja UVA starus, ļaujot tiem iekļūt ādas dziļākajos slāņos. Mūsdienās pieejami plaša spektra iedarbības aizsargkrēmi, kas vienlaikus pasargā ādu no abiem kaitīgā starojuma veidiem, tā ļaujot novērst ādas saslimšanas un pasargājot to no novecošanās.