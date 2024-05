Kāda piketa dalībniece uzrunāja galvenokārt krievvalodīgos. "Kāpēc jūs, cilvēki, kas ciena kaut kādas vardes no Sarkanās grāmatas, necienāt latviešu tautu?" viņa retoriski jautāja. "Jums vajag vairāk cienīt to, kur jūs dzīvojat. Jums ir jāciena saimnieks, kurš ir jūs pieņēmis, kurš jums palīdz, palīdz jums dzīvot. Jums nepieciešams mazliet aizdomāties, kāpēc jūs iznīcināt to valodu, kurai ir nepieciešams atbalsts."