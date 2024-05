Ar vairāk nekā 3000 sieviešu dalību grandiozi aizvadīts jau 7. “Forums LĪDERE”

Lai arī “Forums LĪDERE” šogad svinēja savu septīto dzimšanas dienu, četrus gadus tas norisinās plašajās Ķīpsalas izstāžu zāles telpās. Uz foruma dienu tās tiek sapucētas un izdekorētas līdz nepazīšanai, padarot to par īstu sievišķības un iedvesmas oāzi. Šogad īpašo pasākuma atmosfēru izbaudīja 3000 dāmas klātienē. Taču, pateicoties partnera SEB nodrošinātajai bezmaksas tiešraidei, forumu attālināti baudīja vēl vairāk nekā 130 000 interesentu.

Pasākuma rīkotāji ik gadu parūpējas par to, lai katra dāma no pirmās līdz pēdējai minūtei justos īpaša, gaidīta, lutināta, gluži kā Sieviešu dienā. Ieskauts dažādām aktivitātēm un pārsteigumiem visas dienas garumā, “Foruma LĪDERE” galvenais notikums bija 17 pieredzējušu un sirds gudru dažādu jomu speciālistu uzstāšanās, no kurām ikviena skatītāja varēja gūt kādu vērtīgu atziņu. Kā ierasts foruma galvenā programma sadalīta trīs sesijās: profesionālā izaugsme; attiecības, ģimene, mijiedarbība un personiskā attīstība.