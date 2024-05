“Neieredzu savu māsu!” Saskarsmes grūtības, ar kādām saskaras izolācijas laika bērni

Pēdējie 5 gadi ir ieviesuši korekcijas ikdienas dzīvē - parādījušās ģimenes, kurās ir ne vien atšķirīga vecuma un dažādu vecāku, bet arī dažādu tautību bērni. Šie bērni bieži saskaras ar izsmiešanu un grūtībām iejusties skolā. Vēl viena no sekām, kas atspoguļojas jauniešos - kāds no vecākiem ilgstoši strādājis citā valstī, visbiežāk, tēvs. Rezultāts - pusaudža agresija, neklausīšana, klaiņošana, aizliegto vielu pamēģināšana. “Tas ir viens moments – tēvs ir atbraucis no ilglaicīgas prombūtnes, notiek strīds ar mammu un jaunietis “noraujas”. Arī šobrīd aktuālie jauniešu paškaitējumi (tīša ādas bojājumu nodarīšana) patiesībā sakņojas uzmanības trūkumā, un uzskatāmi jau par nopietnu saucienu pēc atbalsta,” norāda terapijas centra “Skaņas un mūzika”speciāliste.