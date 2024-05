Zobu kapes – palīgs veseliem zobiem un skaistam smaidam

„Tāpat populāras ir arī cita veida kapes – piemēram, tādas, ko iespējams izmantot, balinot zobus mājas apstākļos, kapes, kas lietojamas naktī un, esot miega stāvoklī, pasargā no zobu griešanas, kā arī kapes, kas aizsargā zobus no traumām dažādu fizisko aktivitāšu laikā. Atkarībā no izvēlētā kapju veida jāpievērš uzmanība gan kapju lietošanas nosacījumiem, gan tam, kā tās pareizi kopjamas,” piekodina Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.