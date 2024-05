Noskaties Parlamentā sāk apspriest mākslīga intelekta kontrolēšanu priekšvēlēšanu aģitācijā

skaidro Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta juriskonsulte Inga Godmane. Turklāt definējot likumā šādu automatizētu botu darbību kā nelikumīgu, būtu pamats vērsties pie sociālo tīklu platformām, lai to apturētu un Eiropas Savienības regula platformām liek to ņemt vērā.

“Viņas kļūs tikai labākas spēcīgākas un jaudīgākas. Līdz ar to nu, šobrīd tā ir tāda kaķa un peles spēle par to, kurš piemērosies ātrāk, un, ja mēs gribam nosargāt mūsu demokrātiju, mums ir jābūt ļoti vērīgiem, par to, kas notiek, un mēs nedrīkstam atpalikt ne ar regulāciju, ne arī iespējām kontrolēt šos jautājumus,”

Tikmēr Saeimas deputāti ne koalīcijā, ne opozīcijā savu piedāvājumu jaunajam regulējumam pagaidām vispār nav piedāvājuši. Par likumprojektu atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vadītāks Oļegs Burovs stāsta, ka jautājumu vēl pārrunās darba grupā un jaunas iniciatīvas, tostarp no deputātu puses vēl var sekot. “Es domāju, ka šeit nevajadzētu domāt ne par kādām sazvērestības teorijām, ka deputāti to negrib. Es domāju, kā mēs visi, deputāti arī ir cilvēki, un mēs – ļoti daudzi no mums vēl nezinām, kas ir mākslīgais intelekts. Varbūt daži baidās, daži sāk lietot. Un ziniet, man tas atgādina savā laikā brāļu Lumjēru to pirmo filmu, kad tas vilciens brauc uz mums, un daži baidījās. Un varbūt mums patiešām [vispirms] vajadzētu arī runāt ar ekspertiem ar profesionāļiem,” viņš piebilst.