Atbalsts elektroauto iegādei uzņēmumiem: kas jāņem vērā?

"Pieteikumu iesniegšana atlases 6. kārtā turpinās līdz 4. jūnijam, līdz ar to uzņēmējiem šis ir pēdējais brīdis, lai pieteiktos atbalstam. Šobrīd elektroauto klāsts ir pietiekami plašs un uzņēmumiem ir iespēja izvēlēties no dažādiem ražotājiem sev piemērotāko modeli par pievilcīgākām cenām, nekā tas bija pirms pāris gadiem. Sakombinējot to ar atbalsta iespējām, gala cena kļūst vēl konkurētspējīgāka. Apstrādājot pieprasījumus atbalsta saņemšanai, redzam arī vairākas lietas, kas uzņēmējiem būtu jāņem vērā, lai pieteikšanās process noritētu iespējami ātri un bez aizķeršanās," saka "Citadele Leasing" vadītājs Latvijā Pēteris Plaudis.