Nesen sociālo tīklu platformā “X” redzēju kādu ierakstu par to, ka tviteris pēdējā laikā esot sagājis pilnīgā Liānā Langā. Kontekstā ar atceltajām Eiropas Parlamenta debatēm Latvijas Televīzijā krievu valodā. Respektīvi – sociālo tīklu lietotāji sākuši baigi izteikti iestāties pret krievu valodu.

Un patiesībā ir vēl trakāk – izrādās, ka vairāk nekā puse topošo ārstu un medicīnas aprūpes speciālistu vāji pārzina krievu valodu. Arī par to daudzi ir ārkārtīgi sašutuši. Nu kā var ārsti Latvijā nezināt krievu valodu, vai ne? Kā tad citādi cilvēki, kuri nav uzskatījuši par nepieciešamu iemācīties latviešu valodu, varēs ar viņiem sazināties?

Igaunijā ātrās ēdināšanas uzņēmums McDonald's izņēma no ēdienkartēm krievu valodu, un vietējie krievi pēc tam sociālajos tīklos rakstīja, ka tas esot genocīds. Es pat nepārspīlēju, tieši tā bija uzrakstīts. Vārdu sakot – ne tikai Latvijā cilvēki smaida, kamēr viņiem, acīs skatoties, kakā uz galvas.

Bet man tomēr prieks par atceltajām debatēm un vēl lielāks prieks par to, ka aug jauna speciālistu paaudze, kuri to valodu vienkārši nesapratīs. Un man šķiet, ka ikvienam no mums vajadzētu saiet Liānā Langā vēl vairāk. Jo patriotisms nebeidzas ar uzlīmes “Latvietis” uzlīmēšanu uz mašīnas.