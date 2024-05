Veselības indeksa pētījums: Samazinās to iedzīvotāju skaits, kuri nekad nav bijuši pie zobu higiēnista

Speciāliste iesaka bērnu pirmo reizi aizvest pie zobu higiēnista, jau sākot no sešu mēnešu vecuma, kad ir izšķīlušies pirmie zobiņi. Šajā vizītē speciālists vecākiem pastāstīs par pareizu mutes dobuma higiēnu jau no mazuļa pirmajām zobiņu šķilšanās dienām, kas palīdzēs izvairīties no kariesa veidošanās nākotnē.