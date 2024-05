Noskaties Rīga atbild: vai rīdzinieki ir informēti par drīzumā gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām?

“Nezinu, vai mana balss būs izšķirošā, bet aiziet vajag,” tāda ir viena no atbildēm uz jautājumu: vai esat dzirdējis, ka tuvojas Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas un vai plānojat tajās piedalīties? Tomēr ne visi TVNET aptaujātie cilvēki skaidri zināja, par ko balsos, un vai atradīs laiku, lai iegrieztos kādā no vēlēšanu iecirkņiem. Jau ziņots, ka EP vēlēšanās Latvijā būs 945 vēlēšanu iecirkņi, un balsot cilvēki varēs ikvienā no tiem, neatkarīgi no oficiāli reģistrētās dzīvesvietas, savukārt ārvalstīs izveidoti 50 iecirkņi, no kuriem 38 atradīsies Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, bet 12 izveidoti pēc diasporas iniciatīvas.