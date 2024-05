“Šodien viens morāls izdzimtenis centās atbrīvoties no sunīša. Redzēju kā no šī auto izmeta šo mazo sunīti. Sāku braukt līdzi – kādus 3 kilometrus tas suns skrēja pakaļ auto, vienā brīdī brauca pretī mašīna un mazais gandrīz paskrēja apakšā. Tad šis iegrieza ciematā,” stāsta kāda aculieciniece, kas redzēto filmējusi.

Ja tomēr pamatversija par to, ka automašīnā braucošie centās atbrīvoties no sava suņa ir patiesa, tad tas noteikti nav pareizais veids kā to darīt, saka dzīvnieku patversmes “Mežavairogi” Danuta Priede.