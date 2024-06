Noskaties “Riga Waterfront” attīstītāji nolēmuši atjaunot faktiski jau iznīkušo uzturēšanās atļauju tirdzniecību

“Ja ir pilsoņi no citām pasaules valstīm, turīgi cilvēki, un ja kāds šeit iegādājas īpašumu, iegulda biznesā vai arī strādā kādā uzņēmumā, Latvijas likums atļauj, ka viņi var pieprasīt uzturēšanās atļauju. Vai viņi to darīs vai nedarīs, man ir grūti pateikt,”

Uz jautājumu, vai ārzemnieki ir “Riga Waterfront” projekta pamatauditorija, Šlesers atbild, ka vismaz puse būs vietējie pircēji. “Tas, ko es varu apliecināt, bēgļi no kara zonām – no Irākas, no Sīrijas, no citām tāda veida valstīm uz šejieni nebrauks, paldies Dievam,” sola deputāts.