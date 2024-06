Kas saņem visvairāk?

Kopumā Krievijas fondu atbalsts vietējām tautiešu organizācijām kopš lielā iebrukuma ir apsīcis, rāda to gada pārskati. Valsts drošības dienests (VDD) "Re:Baltica" to saista ar tā pārrunām, kurās "izteica brīdinājumu par nepieļaujamību sniegt jebkāda veida atbalstu agresorvalstij". Lielu lomu nospēlēja arī banku atteikšanās veikt pārskaitījumus no Krievijas.

Noplūdušie dokumenti rāda, ka gadiem lielākie naudas saņēmēji no Pravfonda Latvijā bija divas biedrības – Tiesiskās aizsardzības centrs un Latvijas Cilvēktiesību komiteja. Tās savus ieņēmumus no Maskavas atklāti arī norādīja gada pārskatos.

"Re:Baltica" saskaitīja, ka Tiesiskās aizsardzības centrs pēdējos desmit gados no Maskavas fonda saņēmis 356 000 eiro. Tā vadītāja Ludmila Sisojeva "Re:Baltica" stāstīja, ka biedrības darbība neesot bijusi politiska. Pamatā palīdzējuši pensionāriem kārtot sociālus jautājumus, piemēram, pensiju saņemšanu. Kopš nauda no Maskavas vairs neienāk, biedrība atteikusies no telpu īres. Strādājot no mājām un palīdzot tautiešiem pa telefonu.