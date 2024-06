Svarīgākie hormoni vīrieša veselībai: Kas liecina par hormonālo disbalansu?

Hormoni ir bioloģiski aktīvas vielas, kas cilvēka organismā veic virkni nozīmīgu funkciju. Ja kādu no hormoniem organisms ražo pastiprināti vai tieši otrādi – tā ir pārmēru maz –, rodas hormonālais disbalanss, kas būtiski ietekmē mūsu pašsajūtu un veselību. Viens no vīrieša hormonālās sistēmas svarīgākajiem komponentiem, nenoliedzami, ir testosterons, tomēr nozīmīgu lomu ieņem arī citi hormoni, kas atstāj iespaidu kā uz vīrieša reproduktīvo veselību, tā uz pašsajūtu, aktivitātes līmeni un veselību kopumā. Kuri hormoni ir visbūtiskākie vīrieša veselībai un kā atpazīt to disbalansu, stāsta aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Laila Zālīte.