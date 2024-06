NVD samazinājis tarifus 29 valsts apmaksātām laboratoriju manipulācijām, "Centrālā laboratorija" cels cenas

Patlaban no 1.jūnija ir samazināti tarifi 2,8% jeb 29 no 1035 valsts apmaksātām laboratoriju manipulācijām. Tarifi ir samazināti no 7% līdz 31% apmērā, kas veidojas vienas darba minūtes samazinājuma rezultātā. NVD aicina ņemt vērā, ka laboratoriju darbs kļūst arvien automatizētāks, bet izmeklējumu veikšanas procesi kļūst ātrāki un efektīvāki.