Infografika EP vēlēšanās visvairāk plusu saņēmis Dombrovskis, visvairāk svītrots Kariņš

No Nacionālās apvienības (NA) visvairāk plusu - 68 224 - saņēma tās līderis Roberts Zīle, kurš vienlaikus tika svītrots 3925 reizes. No NA EP ievēlētais Rihards Kols saņēma 39 464 plusus un 6087 svītrojumus. No šī politiskā spēka visvairāk svītrojumu - 15 832 - saņēma Kaspars Gerhards (NA), kurš vienlaikus saņēma 2810 plusus.

No "Apvienotā saraksta" (AS) EP ievēlētais Reinis Pozņaks saņēma 20 725 plusus un tika svītrots 2279 reizes. No šī politiskā spēka visvairāk svītrojumu - 6317 - saņēma Māris Kučinskis (AS) iepretim viņam ievilktajam 3721 plusam.