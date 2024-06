Pašvaldība vēršas tiesībsargājošās iestādēs pret atlaisto "Jelgavas novada KU" valdes locekli

Savukārt Lonerte, ņemot vērā Jelgavas novada domes sarežģīto politisko situāciju, pieņemot, ka šis ir viens no politiski apzināti veicinātiem procesiem, "lai kārtējo reizi atsevišķiem politiskajiem spēkiem būtu izdevīgi mani kā izpilddirektori kritizēt par neizdarību, balsot par atstādināšanu no amata un atrast pārvaldībā nenodrošinātu kontroli".

Viņasprāt, tam ir tiešs sakars ar politisko fonu, kur arvien vairākiem politiskajiem spēkiem viņa esot neērta, līdz ar to ar noteikto personu līdzdalību esot vienkāršāk panākt viņas atstādināšanu. "Taču tāpat kā līdz šim, iestājos par godīgu darbu neatkarīgi no tā, vai tam sekos kārtējais mēģinājums atstādināt no amata mani," klāsta Lonerte.