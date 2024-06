Lauksaimniecības tehnika - mūsdienās tikpat tehnoloģiski attīstīta kā luksusa auto

"Šiem servisiem Latvijā, arī mūsu kolēģiem un konkurentiem, ir gana lieli, nopietni klienti, neskatoties uz to, ka pati valsts maza. Šajā jomā varētu teikt, ka mēs neatpaliekam no Rietumeiropas, dažkārt pat esam soli priekšā," pauž "Intrac Latvija" vadītājs, kā piemēru minot to, ka Latvijā ir tā priekšrocība, ka lielās tehnikas servisi un to filiāles atrodas vairākos reģionos un lauksaimniekam nav pārāk tālu jābrauc līdz tuvākajam servisam.