Kādas krāsas auto Latvijā ir vislielākais nobraukums?

Zaļa krāsa parasti tiek uzklāta luksusa klases auto, kuri ir piemērotāki garākiem pārbraucieniem – it īpaši ārpus pilsētas. Pelēks auto tonis ir viens no populārākajiem, jo virsbūve šajā krāsā tiek veidota teju jebkāda veida un klases automašīnām. Pelēka krāsa tiek plaši uzskatīta par vis praktiskāko – it īpaši valstīs ar mainīgiem klimata apstākļiem. Melns tonis arī ieņem būtisku automašīnu tirgus daļu. Lai arī tas ir nepraktiskāks, to joprojām novērtē dažāda veida autobraucēji.