NATO austrumu robeža ir visapdraudētākā no visām alianses robežas daļām, uzsver Duda

"Mēs ciešam ne tikai no tiešiem Krievijas iebrukuma draudiem un agresīvās izturēšanās, bet arī no hibrīduzbrukumiem, kas tai skaitā nāk no Baltkrievijas. Teorētiski mēs esam pakļauti iespējamam uzbrukumam arī no Baltkrievijas, kas it kā ir neatkarīga un suverēna valsts, taču mēs labi zinām, ka Baltkrievijas režīmu pilnībā vada un kontrolē Kremlis. Principā Baltkrievija akli pilda Kremļa pavēles," žurnālistiem sacīja Duda.