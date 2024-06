Rīgas centrā notiks praida gājiens: kas jāņem vērā dalībniekiem?

No plkst.11 līdz 14 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Tērbatas ielas posmā no Merķeļa ielas līdz Matīsa ielai, Brīvības ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Matīsa ielai, izņemot sabiedrisko transportu, Elizabetes ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, izņemot sabiedrisko transportu. Satiksme būs slēgta arī Dzirnavu ielas posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Blaumaņa ielas posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Lāčplēša ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un Ģertrūdes ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.