Noskaties Krievijas droni šķērso Baltijas valstu robežu

“Ja drons izmanto radio frekvenci, tad jāizmanto tā noteikšana pēc radio frekvences. Ja tas vadās pēc GPS, jāizmanto tehnoloģijas, kas ļauj atpazīt to. Un, protams, arī akustiskās un kameru sistēmas, kas var tos parādīt uz ekrāna. Tas ir dažādu sistēmu komplekss, kas mums ir tagad vajadzīgs. Taču mēs saprotam, ka pirmā nepieciešamība ir pēc iespējas ātrāk atrast risinājumu tiem lidojošiem objektiem, kas izmanto radiofrekvenci,”

Atbilstoši cenas dažādiem dronu uztvērējiem svārstās no 50 tūkstošiem līdz pusmiljonam eiro par vienu sistēmu. Igaunijas iekšlietu ministrs uzskata, ka jāspēj pamanīt arī tos lidaparātus, kas tikai tuvojas robežai, tātad radariem jāpārskata arī noteikts attālums Krievijas teritorijā. “Sarežģītāka daļa ir dronu nolaišana. To varētu izdarīt ar lāzerieročiem vai tradicionālākiem ieročiem. Viens no Ukrainā izmantotajiem paņēmieniem ir "dronu ligzdas", proti, tiek nosūtīts drons cita atklātā drona notriekšanai. Izaicinājums šeit ir arī tāds – ja mēs gribētu notriekt dronu, kas tikai tuvojas mūsu robežai, tad mums būtu jāizmanto ieroči, vēršot tos pret svešu teritoriju,“ atklāja L.Lēnemets.