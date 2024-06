SIF izstrādājis metodi, kā rēķināt, cik lielas neattiecināmās izmaksas ir par katru seriāla sēriju. Visvairāk jāatmaksā par pirmo sēriju, kurā SIF saskaitījis, ka krievu valoda skan 70% apmērā. Par to aprēķināti 16 tūkstoši. Otrajā sērijā aptuveni trešdaļa audio ir krieviski un par to aprēķināti 8 tūkstoši. Trešajā sērijā aptuveni puse skan krieviski un par to “Re:Baltica” jāmaksā 11 tūkstoši. Pēdējā sērijā krievu valoda skan vien 96 sekundes no kopējā garuma, un maksa par to aprēķināta 833 eiro. Pūce atzīst, ka nolikumā konkrēti nav definēts, ko Fonds uzskata par saturu latviešu valodā.