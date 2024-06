Trīs CVK locekļi atturas balsojumā par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu; Saulīte komentē viņai izteiktos pārmetumus

Pārmetumi, ka netiek iesaistīti CVK locekļi, "ir pilnīgi nevietā", akcentēja Saulīte. Viņa arī vērsa uzmanību, ka visi mehānismi, kādi bija EP vēlēšanās, tikuši apstiprināti ar CVK lēmumu un neviens lēmums nebija "izgrūsts no kaut kurienes" - lēmumu pieņemšanā esot piedalījušies pilnīgi visi CVK locekļi.

Savukārt pēc saskaitīšanas attiecīgajos iecirkņos balsis tiek apkopotas nevis skaitītas pašvaldību vēlēšanu komisijā, un informācija vēlēšanu vakarā, naktī pamazām sāka ienākt CVK pagaidu sistēmā. Nedz Saulīte, nedz kāds cits CVK loceklis neveica rezultātu apkopošanu, jo to veic sistēma, akcentēja CVK vadītāja, piebilstot, ka apgalvojums, ka būtu kādam kaut kas liegts, neesot patiesība.

Augstākās tiesas (AT) pārstāve CVK, AT senatore, tiesnese Marika Senkāne aicināja balsot par EP vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. CVK locekle norādīja, ka līdz šim sēdē no dažiem kolēģiem izskanējušas tikai kādas subjektīvas šaubas un informācija par nenozīmīgām neprecizitātēm.