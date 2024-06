Video Aiz priekškara: No Putina "miera plāna" līdz Ursulas fon der Leienas arestam

Ukrainai esot jāatdod piektdaļa teritorijas

Putins 14. jūnijā paziņoja, ka Maskava ir gatava nekavējoties pārtraukt uguni un sākt miera pārrunas, ja Ukraina izpildīs divus nosacījumus. Pirmais – Ukrainai nekavējoties ir jāizved savs karaspēks no "jaunajām Krievijas teritorijām" – Luhanskas, Doneckas, Hersonas un Zaporižjas. Turklāt, kā paziņoja diktators, karaspēks jāizved no visa reģiona, nevis tikai no krievu kontrolētajām teritorijām. Līdz ar to runa ir par vienu piektdaļu Ukrainas teritorijas, kuru Krievija bandītiskā nekaunībā pieprasa sev. Otrs nosacījums ir Ukrainas atteikšanās no nodoma kļūt par NATO dalībvalsti un neitralitātes pasludināšana. Protams, tam jāiet roku rokā ar sankciju atcelšanu pret agresorvalsti.