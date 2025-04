25% tarifs ārvalstīs ražotiem auto

Tramps kopš atgriešanās prezidenta amatā janvārī jau ir noteicis tarifus importam no ASV tirdzniecības partnerēm Kanādas, Meksikas un Ķīnas, kas stājās spēkā 4.martā, kā arī 25% tarifu tērauda un alumīnija importam.

Tomēr Tramps 5.martā paziņoja, ka ASV uz vienu mēnesi atbrīvo no muitas tarifiem automobiļu importu no Kanādas un Meksikas.

Apmēram 50% no ASV pārdotajiem automobiļiem ir ražoti šajā valstī. No importētajiem automobiļiem apmēram puse ir no Meksikas un Kanādas, bet svarīgas automobiļu piegādātājas ASV tirgum ir arī Japāna, Dienvidkoreja un Vācija.