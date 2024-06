Savukārt Rīgas lidostas publiskotā informācija liecina, ka saistībā ar to, ka Rīgas lidostas ugunsdzēsības brigāde ir devusies palīdzēt uz nesen notikušā aviācijas negadījuma vietu, lidostas skrejceļš pašlaik ir slēgts un lidojumi nenotiek.

Vietnes "Flightradar24" liecina, ka šobrīd netālu no Rīgas lidostas riņķo divas pasažieru lidmašīnas - Īrijas zemo cenu lidsabiedrības "Ryanair" lidmašīna, kura bija ceļā no Dublinas uz Rīgu un Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" lidmašīna, kura bija ceļā no Vīnes uz Rīgu.