Lidmašīna nolaidusies pļavā apmēram sešus kilometrus no Rīgas lidostas, tā piezemējusies Hapaka grāvī. Kā novēroja TVNET+, pavisam netālu no notikuma vietas atrodas privātmājas - vien aptuveni 500 metrus no avārijas nosēšanās vietas.