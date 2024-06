Ērces, odi, dunduri: Kā izvēlēties piemērotāko aizsardzības līdzekli?

Aproce. Jau pāris gadus aptiekās var iegādāties arī pretodu-ērču aproci, ko var lietot arī bērni no divarpus gadu vecuma un grūtnieces. Tās iekšējā daļā ir iestrādāta lentīte, kas aizsargā ādu no tiešas saskares ar aktīvo vielu, un tai ir ērti pielāgojams izmērs. Aproci var likt ap roku vai ap potīti, un tā būs derīga vienu mēnesi. Tikai jāatceras to noņemt roku mazgāšanas laikā un pēc lietošanas ievietot atpakaļ noslēgtā maisiņā. Aproces lietošanas gadījumā nebūs regulāri jāatceras par līdzekļa atjaunošanu, kas ir būtiska priekšrocība.

Ultraskaņas ierīces. Šīs ierīces ērču atbaidīšanai ir bez ķimikālijām vai aromatizētājiem, tāpēc tās ir drošas lietošanai ikvienam. Ierīce izstaro ultraskaņas impulsus, ko cilvēks vai dzīvnieks nejūt, bet tie traucē ērču spējām orientēties telpā, piespiežot tās doties prom. Šīs ierīces var ērti novietot pie mazu bērnu ratiņiem, tā mazuli pasargājot no insektu kodumiem. Tās var piestiprināt arī pie virsēja apģērba vai pie apaviem vai somām. Ultraskaņas ierīču darbības diapazons ir no pusotra līdz divarpus metriem (atkarībā no ierīces modeļa), un tās ir piemērotas arī ļoti alerģiskiem cilvēkiem.

Kā un kad uzklāt?