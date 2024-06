Video Kuriem Saeimas deputātiem izmaksātas lielākās transporta un īres kompensācijas?

Kopumā šim mērķim ir izmantoti vairāk nekā 444 tūkstoši eiro. Lielākā daļa no tiem – dzīvojamo telpu īrei. Tajās saņemti 264 tūkstoši eiro, bet transporta izdevumu kompensācijās gandrīz 180 tūkstoši eiro. Bet šādas kompensācijas nesaņem visi deputāti.

Skatot individuālu deputātu saņemtās kompensācijas, lielāko saņēmusi deputāti Līga Kozlovska no ZZS – kopā viņa saņēmusi gandrīz 18 tūkstošus eiro, mēnesī virs 900 eiro.

Otrais lielāko kompensāciju saņēmējs – Viktors Pučka no "Stabilitātes" – virs 16 tūkstošiem, trešā – Ramona Petrāviča no "Latvija pirmajā vietā" – saņemti gandrīz 16 tūkstoši. Ceturtajā un piektajā vietā attiecīgi Anita Brakovska no ZZS un ārpus frakcijām esošā Viktorija Pleškāne.