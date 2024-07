Laulāts pāris kopā veic eitanāziju: citas izejas nebija!

"Pieprasījumi pēc eitanāzijas bieži nāk no pacientiem, kuri piedzīvo nepanesamas ciešanas bez izredzēm uz uzlabojumiem," teikts vietnē. "Viņu lūgums ir jāizsaka nopietni un ar pilnīgu pārliecību, ka viņi redz eitanāziju kā vienīgo izeju no situācijas. Tomēr pacientiem nav absolūtu tiesību uz eitanāziju un ārstiem nav arī absolūta pienākuma to veikt."